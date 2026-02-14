Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт уже в дебюте игры: на 18-й минуте отличился Криштиану Роналду, который вернулся на поле после пропуска нескольких матчей. По сообщениям СМИ, ранее португалец выражал недовольство системой управления клубом со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).
Точку в матче на 80-й минуте поставил Айман Яхья, удвоив преимущество своей команды.
Этот успех позволил "Аль-Насру" довести количество набранных очков до 52 и подняться на вторую позицию в турнирной таблице.
Гол Роналду помог "Аль-Насру" победить на выезде
Фото: Getty Images