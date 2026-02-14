Матчи Скрыть

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Гол Роналду помог "Аль-Насру" победить на выезде

"Аль-Наср" взял три очка в гостевом матче против "Аль-Фатеха" в рамках 22-го тура саудовской Про-лиги.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт уже в дебюте игры: на 18-й минуте отличился Криштиану Роналду, который вернулся на поле после пропуска нескольких матчей. По сообщениям СМИ, ранее португалец выражал недовольство системой управления клубом со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Точку в матче на 80-й минуте поставил Айман Яхья, удвоив преимущество своей команды.

Этот успех позволил "Аль-Насру" довести количество набранных очков до 52 и подняться на вторую позицию в турнирной таблице.

