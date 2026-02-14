Матчи Скрыть

Кейн забил 500-й гол в профессиональной карьере. 100 из них - с пенальти

Гарри Кейн достиг знаковой отметки результативности во время матча Бундеслиги против "Вердера".
Фото: ФК "Бавария"
Сначала нападающий "Баварии" на 22-й минуте уверенно реализовал пенальти, а уже на 25-й отличился с игры, замкнув передачу Луиса Диаса.

Второй гол в этой встрече стал для английского форварда 500-м в профессиональной карьере за клубы и сборную. Примечательно, что сотню своих мячей Кейн забил с пенальти.

Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года, перейдя из "Тоттенхэма".

