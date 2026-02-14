Роналду высказался после возвращения на поле

Фото: Getty Images

- Еще один шаг вперед. Продолжаем! - написал 41-летний форвард в социальных сетях после игры.

Португальский нападающий вернулся на поле после пропущенных встреч и забил решающий мяч, который помог команде добиться успеха в 22-м туре.Команда Роналду занимает вторую строчку турнирной таблицы саудовской лиги, уступая лидирующему "Аль-Хилялю" всего одно очко.