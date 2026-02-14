Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Роналду высказался после возвращения на поле

Криштиану Роналду отреагировал на победу "Аль-Насра" над "Аль-Фатехом" в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Португальский нападающий вернулся на поле после пропущенных встреч и забил решающий мяч, который помог команде добиться успеха в 22-м туре.

- Еще один шаг вперед. Продолжаем! - написал 41-летний форвард в социальных сетях после игры.

Команда Роналду занимает вторую строчку турнирной таблицы саудовской лиги, уступая лидирующему "Аль-Хилялю" всего одно очко.

