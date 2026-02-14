Новости
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
"Зенит" принял решение по Нино - источник
2
Слуцкий объяснил, почему не планирует возвращаться в РПЛ
17
"Локомотив" не удержал победу в товарищеской игре на сборах
Защитник "Локомотива" может перейти в "Ботафого"
1
Нападающий "Краснодара" близок к переходу в "Сочи", сообщила агент
2
Матчи
Сегодня (3)
Завтра (4)
Вчера (4)
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив
4 - 0
4
0
Динамо Самарканд
Завершен
Локомотив
1 - 1
1
1
Пюник
Завершен
Ахмат
3 - 2
3
2
АГМК
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Оренбург
2 - 1
2
1
Алашкерт
Завершен
Нижний Новгород
4 - 1
4
1
Согдиана
Завершен
Оренбург
0 - 1
0
1
Кайрат
Завершен
Нижний Новгород
2 - 1
2
1
Тобол
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
11:00
Родина
Не начат
Динамо Мх
11:30
Енисей
Не начат
Сочи
17:00
Родина
Не начат
Рубин
17:00
Пахтакор
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Рубин
Ахмат
Акрон
Динамо
Ростов
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Нижний Новгород
Оренбург
Сочи
Роналду высказался после возвращения на поле
Вчера, 23:43
Криштиану Роналду
отреагировал на победу "Аль-Насра" над "Аль-Фатехом" в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Португальский нападающий вернулся на поле после пропущенных встреч и забил решающий мяч, который помог команде добиться успеха в 22-м туре.
- Еще один шаг вперед. Продолжаем! - написал 41-летний форвард в социальных сетях после игры.
Команда Роналду занимает вторую строчку турнирной таблицы саудовской лиги, уступая лидирующему "Аль-Хилялю" всего одно очко.
Криштиану Роналду
Аль-Наср
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
