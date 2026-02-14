Роналду забил после возвращения на поле - это его 962-й гол в карьере

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился голом в чемпионате Саудовской Аравии, отличившись в игре против "Аль-Фатеха".

Фото: Getty Images

Португалец поразил ворота соперника на 18-й минуте, замкнув передачу Садьо Мане и выведя свою команду вперёд по ходу первого тайма.



Этот мяч стал для Роналду первым после трёх пропущенных встреч, в которых он не принимал участия. По информации СМИ, пауза была связана с недовольством футболиста подходом Суверенного фонда Саудовской Аравии.



Гол в ворота "Аль-Фатеха" стал 962-м в профессиональной карьере 41-летнего форварда.