Роналду забил после возвращения на поле - это его 962-й гол в карьере

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился голом в чемпионате Саудовской Аравии, отличившись в игре против "Аль-Фатеха".
Фото: Getty Images
Португалец поразил ворота соперника на 18-й минуте, замкнув передачу Садьо Мане и выведя свою команду вперёд по ходу первого тайма.

Этот мяч стал для Роналду первым после трёх пропущенных встреч, в которых он не принимал участия. По информации СМИ, пауза была связана с недовольством футболиста подходом Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Гол в ворота "Аль-Фатеха" стал 962-м в профессиональной карьере 41-летнего форварда.

