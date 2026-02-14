Слуцкий - о решении возглавить сборную России: разум говорил, что не надо

- Когда меня туда позвали, шансов у сборной выйти на чемпионат Европы почти не было.
Разум говорил, что не надо, эмоции, и тренерское говорили, что всё получится. Пошёл, на каком-то этапе получилось, а потом не получилось, - поделился тренер на ютуб-канале "За деньги".
Слуцкий руководил сборной России в 2015-2016 годах и выводил команду на чемпионат Европы.
На клубном уровне он наиболее известен по работе с ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат страны. Также он тренировал в России "Крылья Советов" и "Рубин".