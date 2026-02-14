Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Слуцкий - о решении возглавить сборную России: разум говорил, что не надо

Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий вспомнил период работы со сборной России.
Фото: Getty Images
Специалист признался, что принимал национальную команду в непростой момент, когда шансы на выход на чемпионат Европы выглядели минимальными. Тем не менее он решил принять вызов и попробовать изменить ситуацию.

- Когда меня туда позвали, шансов у сборной выйти на чемпионат Европы почти не было.

Разум говорил, что не надо, эмоции, и тренерское говорили, что всё получится. Пошёл, на каком-то этапе получилось, а потом не получилось, - поделился тренер на ютуб-канале "За деньги".


Слуцкий руководил сборной России в 2015-2016 годах и выводил команду на чемпионат Европы.

На клубном уровне он наиболее известен по работе с ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат страны. Также он тренировал в России "Крылья Советов" и "Рубин".

