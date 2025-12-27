Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Дорогостоящий Вирц забил первый гол за "Ливерпуль" - в 23 матче

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц отметился своим первым забитым мячом в составе английского клуба.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Это произошло в домашнем матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона". В итоге "красные" победили со счетом 2:1.

22-летний футболист поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи, записав на свой счет дебютный гол после перехода в "Ливерпуль". Для этого Вирцу потребовалось 23 матча во всех турнирах с момента трансфера из "Байера", который состоялся летом 2025 года и обошелся мерсисайдцам в 125 миллионов евро.

В текущем сезоне Флориан Вирц принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях. Помимо одного забитого мяча, немецкий полузащитник также отметился шестью результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится