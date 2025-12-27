Дорогостоящий Вирц забил первый гол за "Ливерпуль" - в 23 матче

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц отметился своим первым забитым мячом в составе английского клуба.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Это произошло в домашнем матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона". В итоге "красные" победили со счетом 2:1.



22-летний футболист поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи, записав на свой счет дебютный гол после перехода в "Ливерпуль". Для этого Вирцу потребовалось 23 матча во всех турнирах с момента трансфера из "Байера", который состоялся летом 2025 года и обошелся мерсисайдцам в 125 миллионов евро.



В текущем сезоне Флориан Вирц принял участие в 22 матчах во всех соревнованиях. Помимо одного забитого мяча, немецкий полузащитник также отметился шестью результативными передачами.

