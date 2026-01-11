Росеньор стал первым с 2016 года тренером "Челси", выигравшим дебютный матч

Лиам Росеньор удачно начал работу в лондонском "Челси".

Фото: Global Look Press

41-летний специалист стал первым за девять лет тренером лондонцев, которому удалось победить в своём дебютном матче у руля команды. Об этом передаёт BBC.



В третьем раунде Кубка Англии "синие" под руководством Росеньора на выезде уверенно разобрались с "Чарльтоном", одержав победу со счётом 5:1.



Ранее последним наставником "Челси", начавшим работу в клубе с победы, был Антонио Конте. В 2016 году его команда обыграла "Вест Хэм" со счётом 2:1.