Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Мудрик близок к возвращению в состав "Челси" после отстранения - источник

Вингер "Челси" Михаил Мудрик приблизился к возвращению в большой футбол после истории с допингом.
Фото: ФК "Челси"
По данным Sporf, украинский игрок смог урегулировать ситуацию, связанную с дисквалификацией, и в ближайшее время может вновь приступить к тренировкам вместе с основной группой лондонцев.

Также сообщается, что в клубе обсуждают вариант с арендой Мудрика в "Страсбург". Такой ход рассматривается как возможность дать футболисту больше практики и помочь быстрее набрать оптимальные кондиции.

Напомним, в ноябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии отстранила Мудрика из-за положительного допинг-теста.

