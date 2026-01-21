Мудрик близок к возвращению в состав "Челси" после отстранения - источник

Вингер "Челси" Михаил Мудрик приблизился к возвращению в большой футбол после истории с допингом.

Фото: ФК "Челси"

По данным Sporf, украинский игрок смог урегулировать ситуацию, связанную с дисквалификацией, и в ближайшее время может вновь приступить к тренировкам вместе с основной группой лондонцев.



Также сообщается, что в клубе обсуждают вариант с арендой Мудрика в "Страсбург". Такой ход рассматривается как возможность дать футболисту больше практики и помочь быстрее набрать оптимальные кондиции.



Напомним, в ноябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии отстранила Мудрика из-за положительного допинг-теста.