Кордоба - о 4:0 с ЦСКА: нам нужно было выиграть именно так

- Было ли принципиально не просто выиграть, а красиво и разгромно?
- Нам нужно было выиграть именно таким способом. Тем самым ответить журналистам, которые испытывают плохие намерения по отношении к нам. Поступают безжалостные атаки, что переходит границы. Но я такой человек, который перенес много вещей. Что бы обо мне не говорили, никогда не стану сомневаться в своих возможностях. Хочу также поблагодарить журналистов, которые нас поддерживают. Вас не много, но вы действительно на нашей стороне.
- У тебя уникальный рекорд сегодня - 100 по системе "гол+пас".
- Я об этом не знал. Не слежу за достижениями. Но я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш.
