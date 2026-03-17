Кордоба - о 4:0 с ЦСКА: нам нужно было выиграть именно так

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался после уверенной победы над ЦСКА (4:0) в 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

- Было ли принципиально не просто выиграть, а красиво и разгромно?



- Нам нужно было выиграть именно таким способом. Тем самым ответить журналистам, которые испытывают плохие намерения по отношении к нам. Поступают безжалостные атаки, что переходит границы. Но я такой человек, который перенес много вещей. Что бы обо мне не говорили, никогда не стану сомневаться в своих возможностях. Хочу также поблагодарить журналистов, которые нас поддерживают. Вас не много, но вы действительно на нашей стороне.



- У тебя уникальный рекорд сегодня - 100 по системе "гол+пас".



- Я об этом не знал. Не слежу за достижениями. Но я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим. Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш.



Rusfootball.info

