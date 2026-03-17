Краснодар
4 - 0 4 0
ЦСКАЗавершен

Спортинг Лиссабон
5 - 0 5 0
Буде-ГлимтЗавершен
Челси
0 - 2 0 2
ПСЖ1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Манчестер Сити
0 - 1 0 1
Реал Мадрид1 тайм

Обляков - о разгроме: результат никого не устраивает

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после крупного поражения от "Краснодара" (0:4) в Кубке России.
- Наверняка в раздевалке был серьёзный разговор.

- Это останется в раздевалке.

- Что происходило на поле сегодня?

- Тяжело сказать. Понятно, что неудовлетворительный результат. Нужно исправляться и извиниться перед болельщиками. Это никого не устраивает. Берем ответственность на себя. Мы все виноваты.

- Только ли удалениями можно объяснить игру ЦСКА?

- Понятно, что нас переиграли. Не получалось и до удаления играть в тот футбол, в который мы играем.

- Есть ли эмоциональная яма у ЦСКА?

- Надо выбираться. Неприятно, это давит на нас. Нужно стараться проходить через это. Вместе надеемся справиться.

