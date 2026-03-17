Обляков - о разгроме: результат никого не устраивает

- Наверняка в раздевалке был серьёзный разговор.
- Это останется в раздевалке.
- Что происходило на поле сегодня?
- Тяжело сказать. Понятно, что неудовлетворительный результат. Нужно исправляться и извиниться перед болельщиками. Это никого не устраивает. Берем ответственность на себя. Мы все виноваты.
- Только ли удалениями можно объяснить игру ЦСКА?
- Понятно, что нас переиграли. Не получалось и до удаления играть в тот футбол, в который мы играем.
- Есть ли эмоциональная яма у ЦСКА?
- Надо выбираться. Неприятно, это давит на нас. Нужно стараться проходить через это. Вместе надеемся справиться.
