"Будё-Глимт" Хайкина вылетел из Лиги чемпионов

"Спортинг" обыграл "Будё-Глимт" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и отыграл отставание после первой встречи.

Основное время завершилось со счётом 3:0 - по сумме двух игр команды сравнялись. Голы у хозяев забили Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеш и Луис Суарес, реализовавший пенальти.



В дополнительное время португальский клуб дожал соперника: отличились Максимилиано Араухо и Рафаэль Нел - 5:0.



Таким образом, "Спортинг" оформил победу в противостоянии и вышел в четвертьфинал.



Ворота "Будё-Глимт" защищал Никита Хайкин, который провёл на поле весь матч.



Голы: Инасиу, 34, Педру Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен), Араухо, 92, Нел, 120+1.



"Спортинг": Силва, Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 64), Инасиу, Араухо (Диоманде, 110), Юльманн, Морита (Браганса, 68), Катамо, Тринкау (Файе, 110), Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 68), Суарес (Нел, 116).



"Буде-Глимт": Хайкин, Бьёркан, Гундерсен (Алеэсами, 106), Бьортуфт, Шёвольд, Фет (Эукленд, 90+1), Берг, Эвьен (Басси, 85), Хёуге (Салтнес, 79), Хёг (Хельмерсен, 79), Бломберг (Дувбик Мяятя, 85).



Предупреждения: Бломберг, 6, Юльманн, 46, Хёг, 68, Фреснеда, 74, Нуну Сантуш, 104, Басси, 105, Салтнес, 118.