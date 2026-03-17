Футболист ЦСКА: после второго удаления нас могло спасти только чудо

- Какие были мысли и задачи перед вторым таймом, когда счет еще был в вашу пользу?
- Да ни какие. То же самое. Перестраивались в пять защитников и старались выбегать. К сожалению, быстро пропустили, потом второе удаление.
- Можно ли все объяснить тем, что все разрушилось из-за двух удалений?
- После второго удаления нас могло спасти только чудо. У нас даже моментов не было, к сожалению. Очень жалко.
- Это шестой матч между ЦСКА и "Краснодаром", когда есть удаление.
- Не думали об этом. Выходили и хотели победить. К сожалению не удалось.
- Что должно произойти, чтобы ЦСКА воспрял духом?
- У нас три дня до матча с Махачкалой. Надеюсь, что все будет хорошо. Нужно продолжать работать и верить в себя.
