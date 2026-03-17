Футболист ЦСКА: после второго удаления нас могло спасти только чудо

Футболист ЦСКА Данил Круговой дал комментарий после крупного поражения от "Краснодара" (0:4) в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Какие были мысли и задачи перед вторым таймом, когда счет еще был в вашу пользу?

- Да ни какие. То же самое. Перестраивались в пять защитников и старались выбегать. К сожалению, быстро пропустили, потом второе удаление.

- Можно ли все объяснить тем, что все разрушилось из-за двух удалений?

- После второго удаления нас могло спасти только чудо. У нас даже моментов не было, к сожалению. Очень жалко.

- Это шестой матч между ЦСКА и "Краснодаром", когда есть удаление.

- Не думали об этом. Выходили и хотели победить. К сожалению не удалось.

- Что должно произойти, чтобы ЦСКА воспрял духом?

- У нас три дня до матча с Махачкалой. Надеюсь, что все будет хорошо. Нужно продолжать работать и верить в себя.

Rusfootball.info

