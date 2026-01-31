"Челси" отыгрался с 0:2 и обыграл "Вест Хэм"

Лондонский клуб сумел отыграться после двух пропущенных мячей и выиграл со счетом 3:2.
В первом тайме отличились игроки гостей. Голы забили Джаррод Боуэн и Крисенсио Саммервилл, при этом Арон Ван-Биссака отметился двумя результативными передачами.
После перерыва "Челси" сравнял счет благодаря точным ударам Жоао Педро и Марка Кукурельи. Победный мяч в концовке встречи забил Энцо Фернандес.
После этой победы "Челси" набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. "Вест Хэм" с 20 баллами занимает 18-ю позицию.
Фото: BBC Sport