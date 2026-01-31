"Челси" отыгрался с 0:2 и обыграл "Вест Хэм"

Матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Вест Хэмом" завершился волевой победой хозяев.

Фото: BBC Sport

Лондонский клуб сумел отыграться после двух пропущенных мячей и выиграл со счетом 3:2.



В первом тайме отличились игроки гостей. Голы забили Джаррод Боуэн и Крисенсио Саммервилл, при этом Арон Ван-Биссака отметился двумя результативными передачами.



После перерыва "Челси" сравнял счет благодаря точным ударам Жоао Педро и Марка Кукурельи. Победный мяч в концовке встречи забил Энцо Фернандес.



После этой победы "Челси" набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. "Вест Хэм" с 20 баллами занимает 18-ю позицию.

