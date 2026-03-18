"ПСЖ" готов заплатить более 120 млн за игрока "Баварии" - источник

Вингер "Баварии" Майкл Олисе может сменить клуб уже этим летом.

Фото: Getty Images

По информации El Nacional, "ПСЖ" активно рассматривает вариант с подписанием французского футболиста и считается главным претендентом на его трансфер. Сообщается, что парижский клуб готов предложить за игрока более 120 млн евро.



Олисе перебрался в мюнхенскую команду в 2024 году из "Кристал Пэлас" за 53 млн евро. Его контракт действует до лета 2029 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария