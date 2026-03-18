По информации El Nacional, "ПСЖ" активно рассматривает вариант с подписанием французского футболиста и считается главным претендентом на его трансфер. Сообщается, что парижский клуб готов предложить за игрока более 120 млн евро.
Олисе перебрался в мюнхенскую команду в 2024 году из "Кристал Пэлас" за 53 млн евро. Его контракт действует до лета 2029 года.
"ПСЖ" готов заплатить более 120 млн за игрока "Баварии" - источник
Вингер "Баварии" Майкл Олисе может сменить клуб уже этим летом.
Фото: Getty Images