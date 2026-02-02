В "Арсенале" сообщили неприятные новости по полузащитнику

Полузащитнику "Арсенала" Микелю Мерино потребуется хирургическое вмешательство после повреждения, полученного в матче 23-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Фото: Getty Images

Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.



В ходе встречи испанский хавбек получил травму кости правой стопы. В ближайшие дни футболисту будет проведена операция, после чего он начнёт восстановление по индивидуальной реабилитационной программе.



Ожидается, что Мерино пропустит продолжительный период, однако в клубе рассчитывают, что он сможет вернуться к тренировкам до завершения сезона.



Микель Мерино пополнил состав "Арсенала" летом 2024 года.