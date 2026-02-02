Матчи Скрыть

В "Арсенале" сообщили неприятные новости по полузащитнику

Полузащитнику "Арсенала" Микелю Мерино потребуется хирургическое вмешательство после повреждения, полученного в матче 23-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

В ходе встречи испанский хавбек получил травму кости правой стопы. В ближайшие дни футболисту будет проведена операция, после чего он начнёт восстановление по индивидуальной реабилитационной программе.

Ожидается, что Мерино пропустит продолжительный период, однако в клубе рассчитывают, что он сможет вернуться к тренировкам до завершения сезона.

Микель Мерино пополнил состав "Арсенала" летом 2024 года.

