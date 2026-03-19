Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
20:45
СельтаНе начат
Мидтьюлланд
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
20:45
ГенкНе начат
Астон Вилла
23:00
ЛилльНе начат
Бетис
23:00
ПанатинаикосНе начат
Рома
23:00
БолоньяНе начат
Порту
23:00
ШтутгартНе начат

Зобнин ответил, чего не хватило "Спартаку" в первом тайме матча с "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, чего не хватило команде в первом тайме матча Кубка России с "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, красно-белые хотели забить быстрый мяч, но команде не хватало быстрых атак.

- Хотели забыть быстрый мяч, но не получилось. Оформили только один гол.
К сожалению, моментов было не так много, как хотелось бы. Возможно, в первом тайме нам не хватало быстрых атак.

"Динамо" не всегда успевало садиться в оборону, но у нас не было скорости, - цитирует Зобнина "РБ Спорт".

Вчера, 18 марта, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Кристофер Ву. Бело-голубые прошли в следующий этап верхней сетки турнира, одержав победу в этом противостоянии с общим счетом 5:3.

В финале Пути РПЛ Кубка России команда Ролана Гусева сыграет в двухматчевом противостоянии с "Краснодаром", красно-белым предстоит выезд к петербургскому "Зениту" в полуфинале Пути регионов Кубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится