Зобнин ответил, чего не хватило "Спартаку" в первом тайме матча с "Динамо"

- Хотели забыть быстрый мяч, но не получилось. Оформили только один гол.
К сожалению, моментов было не так много, как хотелось бы. Возможно, в первом тайме нам не хватало быстрых атак.
"Динамо" не всегда успевало садиться в оборону, но у нас не было скорости, - цитирует Зобнина "РБ Спорт".
Вчера, 18 марта, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Кристофер Ву. Бело-голубые прошли в следующий этап верхней сетки турнира, одержав победу в этом противостоянии с общим счетом 5:3.
В финале Пути РПЛ Кубка России команда Ролана Гусева сыграет в двухматчевом противостоянии с "Краснодаром", красно-белым предстоит выезд к петербургскому "Зениту" в полуфинале Пути регионов Кубка страны.