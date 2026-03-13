Матчи Скрыть

Гурцкая: пусть "Спартак" сыграет с "Зенитом", тогда посмотрим

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал перспективы "Спартака" после назначения Хуана Карседо на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, делать выводы о работе испанского наставника пока рано. Он отметил, что многое станет понятнее после ближайших матчей команды.

- Пусть они сыграют с "Зенитом". Пока что "Динамо" их разорвало просто по счету. Есть тренерские ошибки: Барко и Жедсон не знают, где им находиться.

Хаос происходит в "Спартаке" на протяжении всей игры. Пока мы ничего особо не знаем о тренере, - поделился Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Испанский специалист возглавил московский клуб в январе. На данный момент "красно-белые" располагаются на шестой строчке, набрав 35 очков после 20 сыгранных туров.

В ближайшем туре РПЛ столичный коллектив отправится в Санкт-Петербург, где 14 марта сыграет против "Зенита".

