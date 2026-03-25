"Арсенал" заинтересован в трансфере Кварацхелии - источник

Интерес к Хвиче Кварацхелии проявляет " Арсенал ".

Фото: Getty Images

Лондонский клуб рассматривает вариант с возможным переходом нападающего "ПСЖ" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Мигель Дилейни.



По информации источника, сторона футболиста не исключает обсуждения различных предложений. В то же время парижане не планируют расставаться с игроком и не готовы вести переговоры о его продаже.



Кварацхелия перебрался во Францию в январе 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

