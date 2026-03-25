Матчи Скрыть

"Арсенал" заинтересован в трансфере Кварацхелии - источник

Интерес к Хвиче Кварацхелии проявляет "Арсенал".
Фото: Getty Images
Лондонский клуб рассматривает вариант с возможным переходом нападающего "ПСЖ" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Мигель Дилейни.

По информации источника, сторона футболиста не исключает обсуждения различных предложений. В то же время парижане не планируют расставаться с игроком и не готовы вести переговоры о его продаже.

Кварацхелия перебрался во Францию в январе 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится