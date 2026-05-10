Семшов связал спад ЦСКА с работой Челестини

Бывший игрок "Динамо" Игорь Семшов высказался об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению экс-футболиста сборной России, армейцы потеряли шансы на высокие места после зимнего отрезка сезона.

- "Армейцы" имели перед рестартом шанс не просто на тройку, но и на чемпионство. Но команда в какой-то момент стала просто валиться. Это вопросы к тому, как зимой команду готовил Челестини, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

До конца сезона обязанности главного тренера ЦСКА будет исполнять Дмитрий Игдисамов.

После 28 туров московский клуб занимает шестое место в таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. Следующий матч армейцы проведут против "Пари НН". Завершат сезон красно-синие поединком против "Локомотива".

