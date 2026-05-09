Шалимов - о "Краснодаре": красивый футбол ушёл на второй план

Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал игру команды Мурада Мусаева после выхода в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению специалиста, южане стали действовать более рационально и теперь в первую очередь нацелены на итоговый результат.

- "Краснодар" отошёл от истории с красивым футболом и требований играть только так, и делает качественно и профессионально свою работу, достигая результата. Так вырывать матчи очень тяжело, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".

Накануне краснодарский клуб прошёл московское "Динамо" в финале Пути РПЛ Кубка России. Основное время ответной встречи завершилось без голов, а в серии пенальти сильнее оказались "быки".

В матче за трофей команда Мусаева сыграет со "Спартаком". Суперфинал состоится 24 мая в "Лужниках".

