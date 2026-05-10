Бывший игрок сборной России дал совет Тюкавину перед отъездом в Европу

- Хотелось бы, чтобы Константин выиграл трофей с " Динамо ", а только после этого уехал. Повторится ли у Тюкавина ситуация, как с Захаряном? Я буду опираться на пример Матвея Сафонова, - цитирует бывшего игрока "РИА Новости"

Бывший защитник бело-голубых признался, что хотел бы сначала увидеть форварда с трофеем в составе московского клуба.После перехода в "ПСЖ" Сафонов выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Захарян, выступающий за "Реал Сосьедад", большую часть времени пропустил из-за травм.В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 29 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач. Его команда в этом сезоне упустила шансы завоевать титул.