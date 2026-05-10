Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:30
Крылья СоветовНе начат
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Бывший игрок сборной России дал совет Тюкавину перед отъездом в Европу

Владимир Гранат высказался о возможном отъезде нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Динамо"
Бывший защитник бело-голубых признался, что хотел бы сначала увидеть форварда с трофеем в составе московского клуба.

- Хотелось бы, чтобы Константин выиграл трофей с "Динамо", а только после этого уехал. Повторится ли у Тюкавина ситуация, как с Захаряном? Я буду опираться на пример Матвея Сафонова, - цитирует бывшего игрока "РИА Новости".

После перехода в "ПСЖ" Сафонов выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Захарян, выступающий за "Реал Сосьедад", большую часть времени пропустил из-за травм.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 29 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач. Его команда в этом сезоне упустила шансы завоевать титул.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится