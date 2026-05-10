Полузащитник "Реала" может продолжить карьеру в Германии



Руководство "Баварии" рассматривает возможность подписания полузащитника " Реала " Федерико Вальверде в летнее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как пишет TEAMtalk, мюнхенский клуб высоко оценивает игровые качества уругвайца и уже проявляет предметный интерес к футболисту мадридской команды.



Уругвайский хавбек находится в "Реале" с 2016 года. В текущем сезоне Вальверде сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 13 голевых передач.

