Полузащитник "Реала" может продолжить карьеру в Германии

Руководство "Баварии" рассматривает возможность подписания полузащитника "Реала" Федерико Вальверде в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как пишет TEAMtalk, мюнхенский клуб высоко оценивает игровые качества уругвайца и уже проявляет предметный интерес к футболисту мадридской команды.

Уругвайский хавбек находится в "Реале" с 2016 года. В текущем сезоне Вальверде сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 13 голевых передач.

