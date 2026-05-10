Как пишет TEAMtalk, мюнхенский клуб высоко оценивает игровые качества уругвайца и уже проявляет предметный интерес к футболисту мадридской команды.
Уругвайский хавбек находится в "Реале" с 2016 года. В текущем сезоне Вальверде сыграл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 13 голевых передач.
Полузащитник "Реала" может продолжить карьеру в Германии
Руководство "Баварии" рассматривает возможность подписания полузащитника "Реала" Федерико Вальверде в летнее трансферное окно.
