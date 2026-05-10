Игрок "ПСЖ" попал в шорт-лист "Барселоны" - источник

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Брэдли Баркола.



Как сообщает Diario SPORT, каталонский клуб рассматривает французского форварда как один из альтернативных вариантов усиления атаки на случай, если не удастся договориться по приоритетным трансферным целям.



Баркола выступает за парижан с 2023 года, когда перешёл из "Лиона". Соглашение футболиста с "ПСЖ" действует до лета 2028 года.



В текущем сезоне француз принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На счету нападающего 12 забитых мячей и семь голевых передач.

