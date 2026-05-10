Как сообщает Diario SPORT, каталонский клуб рассматривает французского форварда как один из альтернативных вариантов усиления атаки на случай, если не удастся договориться по приоритетным трансферным целям.
Баркола выступает за парижан с 2023 года, когда перешёл из "Лиона". Соглашение футболиста с "ПСЖ" действует до лета 2028 года.
В текущем сезоне француз принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На счету нападающего 12 забитых мячей и семь голевых передач.
Игрок "ПСЖ" попал в шорт-лист "Барселоны" - источник
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Брэдли Баркола.
