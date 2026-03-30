Стало известно, кто станет новым главным тренером "Ливерпуля" - источник

В руководстве "Ливерпуля" рассматривают вариант с перестановками на тренерском мостике по итогам сезона.

По данным Sport Bild, основным претендентом на пост главного тренера является Хаби Алонсо. Сообщается, что мерсисайдцы всерьёз настроены пригласить испанского специалиста ближайшим летом.



Отмечается, что текущий наставник команды Арне Слот испытывает давление на фоне результатов после серьёзных вложений в покупку новых игроков.



После 31 тура "Ливерпуль" располагается на пятой позиции в таблице чемпионата Англии, имея в активе 49 набранных очков.