Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Стало известно, куда хочет перейти Холанд - источник

Эрлинг Холанд нацелен на переход в "Барселону" в будущем.
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити", по информации Topskills Sports UK, рассматривает каталонский клуб как приоритетный вариант продолжения карьеры.

Сообщается, что форвард готов отклонять другие предложения, рассчитывая дождаться возможности перейти в "Барселону" - сделка может состояться в 2027 году.

В текущем сезоне норвежец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, где отметился 33 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с английским клубом действует до 2034 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится