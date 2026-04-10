Нападающий "Манчестер Сити", по информации Topskills Sports UK, рассматривает каталонский клуб как приоритетный вариант продолжения карьеры.
Сообщается, что форвард готов отклонять другие предложения, рассчитывая дождаться возможности перейти в "Барселону" - сделка может состояться в 2027 году.
В текущем сезоне норвежец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, где отметился 33 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с английским клубом действует до 2034 года.
Стало известно, куда хочет перейти Холанд - источник
