Футболист "Родины": уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью

- Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3 000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник.
Думаю, не у всех такое есть в РПЛ. "Родина" в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью, - цитирует Мещанинова "Чемпионат".
По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" заняла первое место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу впервые в своей истории. Напомним, что команда выступает на "Арене Химки" в Подмосковье. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании Артема Дзюбы и Александра Кокорина, однако в руководстве опровергли данную информацию.