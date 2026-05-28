Моуринью хочет видеть игрока "ПСЖ" в "Реале" - источник

Жоау Невеш может продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Фото: Getty Images
Как сообщает El Debate, полузащитник "ПСЖ" входит в число игроков, которых хочет видеть в своей команде Жозе Моуринью в случае назначения в испанский клуб.

По информации источника, парижане не планируют расставаться с португальцем, однако хорошие отношения между Флорентино Пересом и Нассером Аль-Хелаифи могут помочь сторонам начать переговоры.

Ожидается, что "ПСЖ" потребует за хавбека около 80 миллионов евро.

