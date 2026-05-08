Это стало окончательно известно после выхода "Райо Вальекано" в финал Лиги конференций. Испанский клуб дважды обыграл французский "Страсбур" в полуфинале турнира и помог Ла Лиге сохранить второе место в таблице коэффициентов УЕФА. Благодаря этому чемпионат Испании гарантировал участие пяти команд в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Первое место в рейтинге занимает Англия, а Германия уже потеряла шансы догнать Испанию по набранным очкам за сезон в еврокубках.
На данный момент в первой пятёрке Ла Лиги идут "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико" и "Бетис". Первые четыре клуба уже обеспечили себе участие в главном еврокубке.
Испания получила пятое место в Лиге чемпионов
Испания получила дополнительную путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
