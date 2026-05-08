"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Динамо" и вышел в Суперфинал Кубка России

В основное время встречи команды голов не забили - 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки южной команды - 6:5.
"Краснодар" вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет со "Спартаком".
Путь РПЛ. Финал. Ответный матч
Первый матч - 0:0
Серия пенальти: Скопинцев - 0:1. Сперцян - 1:1. Сергеев - 1:2. Оласа - 2:2. Чавес - 2:3. Кордоба - 3:3. Артур Гомес - 3:4. Жубал - 4:4. Тюкавин - 4:4 (вратарь). Дуглас Аугусто - 4:4 (перекладина). Дэвид Рикардо - 4:5. Кривцов - 5:5. Касерес - 5:5 (вратарь). Ленини - 6:5
"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена (Жубал, 46), Гонсалес (Пальцев, 46), Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли (Дуглас Аугусто, 59), Батчи (Мозес, 77), Кордоба.
"Динамо": Лунёв, Касерес, Маричаль, Осипенко (Дэвид Рикардо, 90+1), Скопинцев, Глебов (Чавес, 85), Фомин (Маринкин, 71), Артур Гомес, Бителло (Бабаев, 85), Гладышев (Сергеев, 85), Тюкавин.
Предупреждения: Скопинцев, 26, Гонсалес, 27, Ленини, 75.
