Гвардиола выиграл 20-й трофей с "Манчестер Сити"

Победа в финале Кубка Англии над "Челси" стала для Хосепа Гвардиолы юбилейной в "Манчестер Сити".

Испанский специалист завоевал уже 20-й трофей во главе английского клуба. Решающий матч турнира прошёл на "Уэмбли" и завершился минимальной победой "горожан" - 1:0.



За десять лет работы в Манчестере Гвардиола шесть раз приводил команду к чемпионству в АПЛ, трижды выигрывал Кубок Англии и пять раз брал Кубок английской лиги. Кроме того, вместе с "Сити" тренер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.