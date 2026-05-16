Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Гвардиола выиграл 20-й трофей с "Манчестер Сити"

Победа в финале Кубка Англии над "Челси" стала для Хосепа Гвардиолы юбилейной в "Манчестер Сити".
Испанский специалист завоевал уже 20-й трофей во главе английского клуба. Решающий матч турнира прошёл на "Уэмбли" и завершился минимальной победой "горожан" - 1:0.

За десять лет работы в Манчестере Гвардиола шесть раз приводил команду к чемпионству в АПЛ, трижды выигрывал Кубок Англии и пять раз брал Кубок английской лиги. Кроме того, вместе с "Сити" тренер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.

