Масалитин оценил шансы "Спартака" в игре с махачкалинским "Динамо"

- "Динамо" очень мотивировано: они борются за то, чтобы остаться на будущий сезон в РПЛ. И поле в Махачкале не даёт играть в комбинационный футбол. Так что очень непросто придётся там "Спартаку", - заявил Масалитин в интервью "Матч ТВ".
Перед заключительным туром команда из Дагестана сохраняет шансы избежать прямого вылета. Чтобы гарантировать себе место в стыках, махачкалинцам нужно не проиграть. Москвичам же для бронзовых медалей необходимо побеждать и одновременно рассчитывать на осечку "Локомотива" в матче с ЦСКА.