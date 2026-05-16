Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Масалитин оценил шансы "Спартака" в игре с махачкалинским "Динамо"

Валерий Масалитин не ждёт лёгкой игры для "Спартака" в Махачкале.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Масалитина, дополнительным фактором может стать специфика домашнего поля махачкалинского клуба, где гостям тяжело показывать привычный атакующий футбол.

- "Динамо" очень мотивировано: они борются за то, чтобы остаться на будущий сезон в РПЛ. И поле в Махачкале не даёт играть в комбинационный футбол. Так что очень непросто придётся там "Спартаку", - заявил Масалитин в интервью "Матч ТВ".

Перед заключительным туром команда из Дагестана сохраняет шансы избежать прямого вылета. Чтобы гарантировать себе место в стыках, махачкалинцам нужно не проиграть. Москвичам же для бронзовых медалей необходимо побеждать и одновременно рассчитывать на осечку "Локомотива" в матче с ЦСКА.

