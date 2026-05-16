"Бавария" установила исторический рекорд Бундеслиги

"Бавария" завершила сезон в Бундеслиге разгромной победой над "Кёльном" со счётом 5:1 и заодно установила новый рекорд чемпионата Германии по количеству забитых мячей.

Команда Венсана Компани по итогам сезона отправила в ворота соперников 122 гола. Предыдущее достижение также принадлежало мюнхенскому клубу - в сезоне-1971/1972 "Бавария" забила 101 мяч.



Мюнхенцы уверенно выиграли чемпионат Германии, набрав 89 очков за 34 тура. Второе место заняла дортмундская "Боруссия".