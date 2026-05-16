"В течение сезона "Краснодар" был стабильнее "Зенита". Рахимов - о чемпионской гонке

В течение всего сезона команда Мусаева была стабильнее, шла без срывов, а без потерь не может никто. "Зенит" же играл не так ровно, но за счет индивидуального мастерства футболистов все пришло к нынешней ситуации.
Нам интересно, а в клубах, думаю, присутствует давление", - сказал Рахимов.
Завтра, 17 мая, в Российской Премьер-Лиги состоится заключительный 30-й тур, в рамках которого все матчи пройдут одновременно и начнутся в 18:00 по московскому времени.
Для сохранения титула действующему чемпиону страны "Краснодару" необходимо одержать на своем поле победу над "Оренбургом" и надеяться на поражение "Зенита", который сыграет на выезде против "Ростова".
На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата и опережает краснодарцев на два очка.
