Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Ротор
5 - 0 5 0
ЧайкаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Волга Ул
0 - 3 0 3
ФакелЗавершен
Арсенал Тула
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Челси
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

"В течение сезона "Краснодар" был стабильнее "Зенита". Рахимов - о чемпионской гонке

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о ситуации в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: РПЛ
"Я считаю, что "Зенит" уже не отпустит титул, хотя футбол бывает непредсказуем. "Краснодару" нужно надеяться на "Ростов".

В течение всего сезона команда Мусаева была стабильнее, шла без срывов, а без потерь не может никто. "Зенит" же играл не так ровно, но за счет индивидуального мастерства футболистов все пришло к нынешней ситуации.

Нам интересно, а в клубах, думаю, присутствует давление", - сказал Рахимов.

Завтра, 17 мая, в Российской Премьер-Лиги состоится заключительный 30-й тур, в рамках которого все матчи пройдут одновременно и начнутся в 18:00 по московскому времени.

Для сохранения титула действующему чемпиону страны "Краснодару" необходимо одержать на своем поле победу над "Оренбургом" и надеяться на поражение "Зенита", который сыграет на выезде против "Ростова".

На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата и опережает краснодарцев на два очка.

Источник: "Чемпионат"

