"Приехал и уехал". Мостовой прокомментировал уход нападающего "Спартака"

Мне запомнился Халк, Малком и Промес, а Бонгонда приехал и уехал. Не сложилось", - сказал Мостовой.
Сегодня, 16 мая, Тео Бонгонда сообщил о своем решении покинуть московский "Спартак" по окончании нынешнего сезона.
Крайний нападающий сборной ДР Конго присоединился к красно-белым летом 2023 года, перейдя из испанского "Кадиса". В составе российской команды вингер провел 75 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных пасов. Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает этим летом.
Источник: "СЭ"