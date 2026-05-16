"Приехал и уехал". Мостовой прокомментировал уход нападающего "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на новость об уходе из московского клуба вингера Тео Бонгонды.
"Чем-то он запомнился. Вроде несколько ярких моментов у него было. Но с такой текучкой, которая происходит в "Спартаке" и других командах иногда просто забываешь обо всех. Вроде несколько ярких моментов у него было.

Мне запомнился Халк, Малком и Промес, а Бонгонда приехал и уехал. Не сложилось", - сказал Мостовой.

Сегодня, 16 мая, Тео Бонгонда сообщил о своем решении покинуть московский "Спартак" по окончании нынешнего сезона.

Крайний нападающий сборной ДР Конго присоединился к красно-белым летом 2023 года, перейдя из испанского "Кадиса". В составе российской команды вингер провел 75 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных пасов. Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает этим летом.

Источник: "СЭ"

