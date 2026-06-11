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"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - источник

Нападающий Маркус Рэшфорд покинет "Барселону" после завершения срока аренды.
Фото: Getty Images
Как сообщает Marca, каталонский клуб решил не активировать опцию выкупа футболиста у "Манчестер Юнайтед". По данным источника, сине-гранатовые имели возможность оформить полноценный трансфер англичанина за 30 миллионов евро, однако отказались от этой возможности.

Таким образом, Рэшфорд вернётся в расположение "Манчестер Юнайтед", которому по-прежнему принадлежат права на игрока.

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