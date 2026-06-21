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"Ливерпуль" получил отказ по трансферу полузащитника за 100 млн евро - источник

"Ливерпуль" не оставляет попыток подписать полузащитника "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.
Фото: Getty Images
Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб уже выходил с официальным предложением по ивуарийскому футболисту, однако немецкая сторона ответила отказом.

По данным источника, мерсисайдцы предлагали за 19-летнего игрока 100 миллионов евро. Несмотря на солидную сумму, в "Лейпциге" не готовы отпускать футболиста и рассчитывают сохранить его в составе как минимум ещё на один сезон.

При этом сам футболист положительно относится к варианту с переездом в Англию уже нынешним летом. Сообщается, что "Ливерпуль" не намерен сворачивать переговоры и рассматривает возможность улучшить своё предложение.

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