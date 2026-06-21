"Манчестер Сити" согласовал трансфер за 138 миллионов евро - источник

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон близок к переходу в "Манчестер Сити".

Фото: Getty Images

Как сообщает Purple Panel, клубы уже согласовали условия сделки, а сам футболист вскоре должен пройти медицинское обследование.



По данным источника, сумма трансфера составит 138 миллионов евро. Ожидается, что 23-летний хавбек подпишет контракт сроком на пять лет. В соглашении также будет предусмотрена опция продления ещё на один сезон.



В прошедшем сезоне Андерсон провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ноттингем Форест