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"Манчестер Сити" согласовал трансфер за 138 миллионов евро - источник

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон близок к переходу в "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
Как сообщает Purple Panel, клубы уже согласовали условия сделки, а сам футболист вскоре должен пройти медицинское обследование.

По данным источника, сумма трансфера составит 138 миллионов евро. Ожидается, что 23-летний хавбек подпишет контракт сроком на пять лет. В соглашении также будет предусмотрена опция продления ещё на один сезон.

В прошедшем сезоне Андерсон провёл 50 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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