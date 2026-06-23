"Реал" начинает переговоры по полузащитнику "Челси" - AS

Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью на позицию в центре поля.



Фото: Getty Images

Как пишет AS, руководство "сливочных" намерено предпринять попытку подписания полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. По данным источника, в последние часы в мадридском клубе приняли решение начать переговоры по аргентинскому хавбеку.



Одним из главных аргументов в пользу трансфера Фернандеса стало желание самого футболиста перебраться в Мадрид. Аргентинец выступает за "Челси" с 2023 года.

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Реал