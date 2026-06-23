Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
20:00
УзбекистанНе начат
Англия
23:00
ГанаНе начат

"Реал" начинает переговоры по полузащитнику "Челси" - AS

Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью на позицию в центре поля.
Фото: Getty Images
Как пишет AS, руководство "сливочных" намерено предпринять попытку подписания полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. По данным источника, в последние часы в мадридском клубе приняли решение начать переговоры по аргентинскому хавбеку.

Одним из главных аргументов в пользу трансфера Фернандеса стало желание самого футболиста перебраться в Мадрид. Аргентинец выступает за "Челси" с 2023 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится