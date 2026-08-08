По информации источника, полузащитник "Расинга" Густаво Пуэрта и его представители отказались от перехода в "Зенит" ради трансфера в клуб из АПЛ, с которым уже ведутся переговоры.
Сообщалось, что Густаво Пуэрта может перейти в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за немецкий "Байер", а также за английский "Халл Сити". На его счету пять матчей за сборную Колумбии на чемпионате мира-2026 и одна результативная передача. В июле футболисту исполнилось 23 года.
Источник: Sport24.
Колумбиец отказался переходить в "Зенит" ради другого клуба - источник
Петербургский "Зенит" не подпишет колумбийского полузащитника.
Фото: GETTY IMAGES