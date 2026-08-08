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Колумбиец отказался переходить в "Зенит" ради другого клуба - источник

Петербургский "Зенит" не подпишет колумбийского полузащитника.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, полузащитник "Расинга" Густаво Пуэрта и его представители отказались от перехода в "Зенит" ради трансфера в клуб из АПЛ, с которым уже ведутся переговоры.

Сообщалось, что Густаво Пуэрта может перейти в стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Ранее полузащитник выступал за немецкий "Байер", а также за английский "Халл Сити". На его счету пять матчей за сборную Колумбии на чемпионате мира-2026 и одна результативная передача. В июле футболисту исполнилось 23 года.

Источник: Sport24.

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