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Капитан "Спартака" высказался об адаптации Даку в команде

Капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал о первых впечатлениях от совместной работы с новичком команды Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам полузащитника, албанский форвард только начал знакомиться с коллективом и ему потребуется время, чтобы освоиться в новой обстановке.

- Сегодня первый день. Только знакомимся. Ему нужно время для адаптации, чтобы познакомиться с ребятами, требованиями и со всем остальным. Чем раньше адаптируется, тем будет лучше. Поздоровались с ним и обменялись парой слов, - передаёт слова Зобнина "Чемпионат".

Даку перешел в "Спартак" на этой неделе из "Рубина". По информации СМИ, московский клуб заплатил за нападающего 11 миллионов евро, а контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. Дебютировать за красно-белых форвард может уже 9 августа в домашнем матче третьего тура РПЛ против "Краснодара".

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