Капитан "Спартака" высказался об адаптации Даку в команде

- Сегодня первый день. Только знакомимся. Ему нужно время для адаптации, чтобы познакомиться с ребятами, требованиями и со всем остальным. Чем раньше адаптируется, тем будет лучше. Поздоровались с ним и обменялись парой слов, - передаёт слова Зобнина "Чемпионат".
Даку перешел в "Спартак" на этой неделе из "Рубина". По информации СМИ, московский клуб заплатил за нападающего 11 миллионов евро, а контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. Дебютировать за красно-белых форвард может уже 9 августа в домашнем матче третьего тура РПЛ против "Краснодара".