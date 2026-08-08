Карседо: уверен, никаких проблем из-за политики после перехода Даку в "Спартак" не будет

Фото: ФК "Спартак"

Мы разговариваем исключительно о футболе, о том, чтобы приносить пользу " Спартаку ", - приводит слова Карседо "Чемпионат"

По словам Карседо, никаких проблем в команде из-за перехода Даку не будет.- Уверен, никаких проблем из-за политики после перехода Даку в команде не будет. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, все ребята всё понимают, сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше.Напомним, что Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро. Группировка фанатов Crazy North публично высказывалась против перехода форварда, объяснив свою позицию "поддержкой братского народа Сербии". Также фанаты столичного клуба скандировали "Косово - Сербия" во время матча Кубка России с "Оренбургом".На чемпионате Европы-2024 Даку после матча Албания - Хорватия (2:2) выкрикивал в громкоговоритель заряды против Северной Македонии и Сербии