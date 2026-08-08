Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
БалтикаПерерыв
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

"Сочи" добрался до Москвы после проблем с вылетом

"Сочи" сумел решить транспортные проблемы перед выездной встречей с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Сочи"
Команда Игоря Осинькина уже прибыла в столицу и сможет принять участие в матче пятого тура Первой лиги.

Добраться до Москвы сочинцам удалось не по первоначальному плану. Из-за ограничений в работе аэропорта команда не смогла вылететь из Сочи, поэтому футболистов разделили на две группы и отправили разными рейсами из соседних городов.

Из-за возникших трудностей организаторы перенесли встречу с "Торпедо" на один день. Изначально команды должны были сыграть 7 августа, но теперь матч состоится 8 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится