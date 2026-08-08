Команда Игоря Осинькина уже прибыла в столицу и сможет принять участие в матче пятого тура Первой лиги.
Добраться до Москвы сочинцам удалось не по первоначальному плану. Из-за ограничений в работе аэропорта команда не смогла вылететь из Сочи, поэтому футболистов разделили на две группы и отправили разными рейсами из соседних городов.
Из-за возникших трудностей организаторы перенесли встречу с "Торпедо" на один день. Изначально команды должны были сыграть 7 августа, но теперь матч состоится 8 августа.
"Сочи" добрался до Москвы после проблем с вылетом
"Сочи" сумел решить транспортные проблемы перед выездной встречей с московским "Торпедо".
Фото: ФК "Сочи"