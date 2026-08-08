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Кирьяков: на месте Тюкавина любый бы плюнул в руководство "Динамо" и ушёл

Экс-нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о будущем Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Кирьякова, любой другой на месте Тюкавина уже ушел бы из "Динамо".

- На месте Тюкавина любый бы плюнул в руководство "Динамо" и ушёл. Но Костя пока остаётся в команде.

В этом сезоне ничего не указывает на то, что "Динамо" будет бороться за чемпионство. Клуб приглашает тренера, который ничего не выиграл в своей карьере, - приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, что Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо" - сообщалось, что летом им интересовался петербургский "Зенит" и был готов заплатить за его переход около 25 миллионов евро, но руководство столичного клуба отказалось отпускать игрока.

Летом новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством динамовцы дошли до финала Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата страны.

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