Кирьяков: на месте Тюкавина любый бы плюнул в руководство "Динамо" и ушёл

- На месте Тюкавина любый бы плюнул в руководство "Динамо" и ушёл. Но Костя пока остаётся в команде.
В этом сезоне ничего не указывает на то, что "Динамо" будет бороться за чемпионство. Клуб приглашает тренера, который ничего не выиграл в своей карьере, - приводит слова Кирьякова Metaratings.
Напомним, что Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо" - сообщалось, что летом им интересовался петербургский "Зенит" и был готов заплатить за его переход около 25 миллионов евро, но руководство столичного клуба отказалось отпускать игрока.
Летом новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством динамовцы дошли до финала Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата страны.