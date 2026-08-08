Губерниев: в РПЛ лучше Даку только Кордоба, но албанец всё равно усилит "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

- Даку — один из лучших нападающих в РПЛ, лучше него только Кордоба. Но тем не менее для " Спартака " это супертрансфер.

Он точно сделает команду Карседо сильнее, и с ним красно-белые будут бороться за чемпионство. Свои важные голы за "Спартак" он точно забьёт, — сказал Губерниев.Мирлинд Даку перешёл в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в двух матчах за казанцев в чемпионате России и записал на свой счёт два забитых мяча.