Бубнов - о Глушенкове: он пофигист

Фото: ФК "Зенит"

"Он настолько своеобразный человек. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо. Он пофигист. Он может всё что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".