Бубнов - о Глушенкове: он пофигист

"Он настолько своеобразный человек. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо. Он пофигист. Он может всё что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" в чемпионате России два матча и отметился тремя забитыми мячами - он записал на свой счет хет-трик во встрече второго тура РПЛ с "Оренбургом" (3:0).
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт Глушенкова с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.