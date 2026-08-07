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Бубнов - о Глушенкове: он пофигист

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Он настолько своеобразный человек. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо. Он пофигист. Он может всё что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".


В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" в чемпионате России два матча и отметился тремя забитыми мячами - он записал на свой счет хет-трик во встрече второго тура РПЛ с "Оренбургом" (3:0).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт Глушенкова с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

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