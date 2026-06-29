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"Манчестер Сити" объявил имя нового главного тренера после ухода Гвардиолы

"Манчестер Сити" объявил имя нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" рад сообщить о назначении Энцо Марески на должность главного тренера. Итальянец подписал трехлетний контракт до лета 2029 года", - написано на официальном сайте клуба.

С июля 2024 по январь 2026 года Энцо Мареска являлся главным тренером лондонского "Челси". В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 14 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Итальянский специалист был ассистентом главного тренера в "Манчестер Сити" с июля 2022 по июнь 2023 года.

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