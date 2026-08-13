Нино прокомментировал возможное продление контракта с "Зенитом"

Если эти разговоры действительно начнутся, они будут встречены с хорошим настроением", - сказал Нино.
Нино присоединился к "Зениту" в январе 2024 года, перейдя из "Флуминенсе". Действующий контракт центрального защитника с петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. В составе сине-бело-голубых игрок провел 87 матчей и отметился 4 забитыми мячами, а также 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 10 млн евро.
Источник: "Чемпионат"