Болельщик "Манчестер Юнайтед" получил трёхлетний запрет на посещение стадиона

"Манчестер Юнайтед" отстранил четырёх болельщиков от посещения домашнего стадиона после акции протеста против владельцев клуба.

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Как пишет The Athletic, во время матча Лиги чемпионов с "Ромой" фанаты забросали поле теннисными мячами. По меньшей мере один из участников акции получил трёхлетний запрет на посещение стадиона.



В английском клубе считают подобные действия недопустимыми. Бросание предметов на поле нарушает правила арены и создаёт угрозу безопасности, поэтому руководство не намерено делать исключений.



Инцидент произошёл 3 ноября во время встречи четвёртого тура Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ромой" со счётом 3:2.