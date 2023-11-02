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Бородюк: долго думали с Хиддинком и Корнеевым, брать ли Аршавина на Евро-2008

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Экс-тренер сборной России на Чемпионате Европы-2008 Александр Бородюк рассказал о сложности принятия решения включить в состав сборной на турнир нападающего Андрея Аршавина.
Фото: Getty Images
- Мы долго думали об этом с Гусом и Корнеевым. Очень помог Вячеслав Иванович Колосков, у которого были хорошие отношения с УЕФА. Он помог выбить для Аршавина дисквалификацию на два матча, а это было минимальным наказанием. Если бы дисквалифицировали на три игры, исход мог быть другим для Андрея, - приводит слова Бородюка "Чемпионат".

Нападающий Андрей Аршавин в последнем отборочном матче сборной России перед Чемпионатом Европы-2008 в Австрии и Швейцарии против сборной Андорры получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на два матча. Пропустив две стартовых игры ЧЕ-2008, Аршавин стал одним из самых ярких игроков оставшейся части турнира, отметившись забитыми голами в решающем матче группы со сборной Швеции (2:0) и четвертьфинальной игре с Голландией (3:1 д.в.).


Сборная России Хиддинк Корнеев Аршавин Бородюк
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