- Чемпионат Европы разочаровал в том плане, что 24 команды - это всё-таки не 16. Добавляется восемь команд, которые, возможно, никогда бы не попали на чемпионат Европы. Но они там оказываются. От этого страдает качество. Я за формат 16 команд, чтобы топовых матчей было намного больше, - передаёт слова Титова "Чемпионат".
14 июля в Германии завершился Чемпионат Европы-2024. Чемпионом континентального первенства стала сборная Испании, переигравшая в финальном матче сборную Англии со счётом 2:1.
В турнире приняли участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп по четыре участника в каждой. Этот формат применяется на ЧЕ с 2016 года. Ранее в Евро участвовали 16 сборных, разделённые на четыре группы.
Сборная России не была допущена УЕФА к отборочному турниру Евро-2024 по политическим причинам.
Титов раскритиковал формат Евро-2024
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов рассказал, чем его разочаровал Чемпионат Европы-2024 в Германии.
Фото: ФК "Спартак"